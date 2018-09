Banai Ádám: 2 év alatt fogyhat el az új NHP 1000 milliárdos kerete (korr.)

A jegybank által meghirdetett, jövő januárban induló Növekedési Hitelprogram (NHP fix) 1000 milliárd forintos kerete két év alatt juthat el teljes egészében a kis- és középvállalkozásokhoz – mondta Banai Ádám, az MNB Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság vezetője az M1 aktuális szerda reggeli adásában. Cikkünk első változatában az MTI hibájából szerepelt Nagy Márton alelnök nyilatkozóként. Erről is szó lesz Business and Finance Summit 2018 konferenciánkon, amelyen a CFO of the year díjat is átadjuk. Regisztráljon most!ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS