Zugló zöldövezetében épülő modern lakások, CSOK Plusz előnyökkel
Zugló egyik legcsendesebb, fákkal szegélyezett utcájában, az Angol utcában épül az Albion32 lakópark, amely hamarosan teljesen elkészül. A kivitelezés a befejező szakaszába ért, a műszaki átadás még 2025-ben megtörténik, a beköltözés pedig 2026-tól indulhat.
A projekt azok számára jelent ideális választást, akik modern, családbarát, hosszú távra tervezhető otthont keresnek Budapest egyik legnépszerűbb városrészében – ott, ahol a nyugalom és a mindennapi kényelem kéz a kézben járnak.
Utolsó lakások – tágas, 3–4 szobás otthonok családoknak
Ahogy közeledik az átadás időpontja, úgy…Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.