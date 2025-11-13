Villámgyorsan kifulladt az Otthon Start-láz Érden – eltűntek a legnépszerűbb házak, megállt a piac

A nyári Otthon Start-őrület után Érden is elcsendesedett az ingatlanpiac. A keresett, 70 millió forint alatti házak gyakorlatilag elfogytak, a vevők többsége pedig már az utolsó pillanatban próbálkozott – most viszont hirtelen megállt a forgalom.

⚡ Hirtelen robbanás, gyors kifulladás

Az Otthon Start Program bejelentése már nyáron felforgatta Érd és környéke ingatlanpiacát.

A vevők nem várták meg a szeptemberi indulást, hanem már augusztusban sorra írták alá az előszerződéseket – mondta el Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője.

„Az…