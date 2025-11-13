Villámgyorsan kifulladt az Otthon Start-láz Érden – eltűntek a legnépszerűbb házak, megállt a piac
A nyári Otthon Start-őrület után Érden is elcsendesedett az ingatlanpiac. A keresett, 70 millió forint alatti házak gyakorlatilag elfogytak, a vevők többsége pedig már az utolsó pillanatban próbálkozott – most viszont hirtelen megállt a forgalom.
⚡ Hirtelen robbanás, gyors kifulladás
Az Otthon Start Program bejelentése már nyáron felforgatta Érd és környéke ingatlanpiacát.
A vevők nem várták meg a szeptemberi indulást, hanem már augusztusban sorra írták alá az előszerződéseket – mondta el Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője.
„Az…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek