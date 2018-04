Vége a trükköknek: így derítheted ki, ha gagyit sózna rád egy ingatlanos

Újgenerációs online ingatlankereső oldalt indított Livlia néven egy magyar startup, amely technológiai újítások sorával forgatná fel a piacot. Hosszú távú céljuk a minőségi ingatlankeresés meghonosítása Magyarországon, de mit jelent ez pontosan, és mit nyernek ezzel a lakáskeresők? Ercsey-Orbán Péter, a cég társalapító-vezetője lapunknak azt is elmondta, hogy másik nagy újításukkal, a testre szabott kereséssel a legtisztább levegőjű környékek leválogatása is lehetséges, illetve azokat az eladó lakásokat is megkereshetjük, amelyeknek az erkélyéről látni a csillagokat.