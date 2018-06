Valósággal bankot robbantott az, aki néhány éve itt vásárolt lakást Magyarországon

Sokan kíváncsiak arra, hogy egy adott környék lakásárai hogyan fognak változni a következő években. A befektetési célú és a saját célra történő vásárlás során is van aki megkérdezi, hogy melyik az a környék ahol várhatóan a legjobban emelkedhetnek az árak. Bár hosszabb távon az árak alakulásának előrejelzésében egyre több a bizonytalan faktor, a múltbeli adatokat is érdemes lehet átnézni a fontos döntés előtt. Az alábbiakban ezt vizsgáltuk meg, az OTP Értéktérkép alapján. Save the date! November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legnagyobb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legforróbb témákkal, a legfontosabb szakértőkkel és döntéshozókkal, exkluzív programokkal, egyedülálló networking lehetőségekkel várjuk a részvevőket az egész napos programra. Írja be a naptárába már most!ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS