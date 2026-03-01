Új korszak jöhet az európai lakáspiacon: nem elég, hogy megfizethető, most már szépnek és zöldnek is kell lennie

Az európai lakhatási válság kezelésére indított új programok nemcsak több lakás építését célozzák, hanem egy teljesen új szemléletet is bevezetnek. Az Európai Bizottság kezdeményezései szerint a jövő otthonai nemcsak elérhetőbbek és energiahatékonyabbak lesznek, hanem esztétikailag is magasabb színvonalat képviselnek. Az úgynevezett Új Európai Bauhaus program célja, hogy az építészet egyszerre legyen fenntartható, megfizethető és vizuálisan is értékes – írja az Economx.

Lakhatási válság Európában: drasztikus drágulás kényszerít változásra

Az elmúlt évtizedben Európa-szerte jelentősen megemelkedtek az ingatlanárak és a bérleti díjak….