Új kerékpáros útvonal épül Óbudán: közel 4 kilométeres biciklis folyosó kötheti össze Aquincumot és Békásmegyert

Végre összefüggő kerékpáros kapcsolat jöhet létre Aquincum és Békásmegyer között: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 139 millió forintból fejleszti a biciklis útvonalat. A mostani beruházás több utcát és fontos csomópontot is érint, a munkálatok részeként pedig nemcsak az útfelületek újulnak meg, hanem a környék zöldebb és biztonságosabb is lehet derül ki a Magyar Építők cikkéből.

A fejlesztés kivitelezésére kiírt közbeszerzést a JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft. nyerte el. A beruházás célja egy észak–déli kerékpáros folyosó kialakítása, amely hosszabb távon csaknem 4 kilométeren biztosíthat összefüggő…