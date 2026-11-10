Új kerékpáros útvonal épül Óbudán: közel 4 kilométeres biciklis folyosó kötheti össze Aquincumot és Békásmegyert
Végre összefüggő kerékpáros kapcsolat jöhet létre Aquincum és Békásmegyer között: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 139 millió forintból fejleszti a biciklis útvonalat. A mostani beruházás több utcát és fontos csomópontot is érint, a munkálatok részeként pedig nemcsak az útfelületek újulnak meg, hanem a környék zöldebb és biztonságosabb is lehet derül ki a Magyar Építők cikkéből.
A fejlesztés kivitelezésére kiírt közbeszerzést a JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft. nyerte el. A beruházás célja egy észak–déli kerékpáros folyosó kialakítása, amely hosszabb távon csaknem 4 kilométeren biztosíthat összefüggő…Tovább a teljes cikkre
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