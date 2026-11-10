Hiába a milliárdos támogatás, leáll a szociális bérlakásprogram: ennyi pénzt emésztett fel a lakásépítés

Öt év után befejezi szociális bérlakásprogramját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A kezdeményezés eredetileg 670 lakás létrehozását célozta, ám eddig csak 303 ingatlan készült el, és ezek közül is mindössze 188-at adtak bérbe. A szervezet szerint a megugró építőipari árak, a kivitelezési nehézségek és a vártnál jóval összetettebb feladatok miatt a folytatás aránytalanul nagy terhet jelentene – derül ki a Portfolio cikkéből.

A kormánnyal egyeztetett ütemezés szerint lezárja öt éve indított szociális bérlakásprogramját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A kezdeményezés célja az…