Hiába a milliárdos támogatás, leáll a szociális bérlakásprogram: ennyi pénzt emésztett fel a lakásépítés
Öt év után befejezi szociális bérlakásprogramját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A kezdeményezés eredetileg 670 lakás létrehozását célozta, ám eddig csak 303 ingatlan készült el, és ezek közül is mindössze 188-at adtak bérbe. A szervezet szerint a megugró építőipari árak, a kivitelezési nehézségek és a vártnál jóval összetettebb feladatok miatt a folytatás aránytalanul nagy terhet jelentene – derül ki a Portfolio cikkéből.
A kormánnyal egyeztetett ütemezés szerint lezárja öt éve indított szociális bérlakásprogramját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A kezdeményezés célja az…Tovább a teljes cikkre
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