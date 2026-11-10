Négy különleges lakás, amelyet Wekerle Plusszal is megvásárolhatsz – Tatabányától a Balatonig

Modern, tágas otthont keresel, vagy inkább egy jó elhelyezkedésű, kiadásra is alkalmas lakásban gondolkodsz? Most négy különböző adottságú ingatlant mutatunk, amelyek mindegyike megvásárolható a Wekerle Plusz kedvezményes lakásvásárlási konstrukciójával. A kínálatban felújított nagyerdei lakás, balatoni apartman és több hálószobás családi otthon is szerepel.

Prémium lakás hatalmas erkéllyel Tatabánya kedvelt lakóparkjában

Tatabánya népszerű Cseri lakóparkjában egy 90 négyzetméteres, háromszobás, prémium kialakítású lakás várja új tulajdonosát. A 2010-ben épült társasház harmadik emeletén található ingatlant 2022-ben teljes körűen felújították, így modern konyha, klíma,…