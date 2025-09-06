Ezért nem tudod eladni az ingatlanod! – Mutatjuk a leggyakoribb hibákat
Sokan úgy gondolják, hogy az ingatlan eladás egyszerű: feltöltünk egy hirdetést, és rövid időn belül megjelennek a komoly érdeklődők. A valóság azonban gyakran más. Ha a lakásod vagy házad hónapok óta hirdeted, de mégsem talált gazdára, érdemes átgondolni, vajon nem estél-e bele a leggyakoribb hibák valamelyikébe.
1. Túlzott érzelmi kötődés az ingatlanhoz
Saját otthonunkat hajlamosak vagyunk többre értékelni, mint amit a piac diktál. Az emlékek számunkra felbecsülhetetlenek, de a vevők a reális ár-érték arányt, a jól kihasználható tereket és az…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.