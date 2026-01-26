Startpisztoly a napelemhez: órák alatt kifuthat az új energiatárolós támogatás

Nem túlzás: aki késlekedik, könnyen lemaradhat. A kormány új, lakossági energiatárolók telepítését támogató programja hatalmas érdeklődés mellett indul, és a piaci szereplők szerint a teljes keret akár egy-két nap alatt is elfogyhat. A tét 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás háztartásonként, a kockázat pedig az, hogy egyetlen hiba vagy lassú reakció az egész pályázat bukását jelentheti. A Portfolio piaci szereplőket kérdezett a témában.

100 milliárd forint, 40 ezer háztartás – és brutális roham

Az Otthoni Energiatároló Program (OEP) összesen…