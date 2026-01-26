Startpisztoly a napelemhez: órák alatt kifuthat az új energiatárolós támogatás
Nem túlzás: aki késlekedik, könnyen lemaradhat. A kormány új, lakossági energiatárolók telepítését támogató programja hatalmas érdeklődés mellett indul, és a piaci szereplők szerint a teljes keret akár egy-két nap alatt is elfogyhat. A tét 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás háztartásonként, a kockázat pedig az, hogy egyetlen hiba vagy lassú reakció az egész pályázat bukását jelentheti. A Portfolio piaci szereplőket kérdezett a témában.
100 milliárd forint, 40 ezer háztartás – és brutális roham
Az Otthoni Energiatároló Program (OEP) összesen…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.