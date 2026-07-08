Váratlan fordulat a lakáspiacon: évek óta először estek az árak, most jött el a vevők ideje?
Sokáig úgy tűnt, hogy a magyar lakáspiacon nincs megállás: hónapról hónapra drágultak az ingatlanok, a vevők pedig attól tartottak, hogy ha nem lépnek azonnal, végleg lemaradnak álmaik otthonáról. Most azonban megtört a trend. A KSH friss adatai szerint 2026 első negyedévében évek óta nem látott fordulat következett be: a lakásárak negyedéves összevetésben csökkentek – derül ki a Bankmonitor cikkéből. Felmerül a kérdés: vajon elkezdődött az árkorrekció, vagy csak átmeneti megtorpanásról van szó?
Négy éve nem történt ilyen a magyar ingatlanpiacon…Tovább a teljes cikkre
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