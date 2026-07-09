Összeomlanak a Velencei-tó ingatlanárai? Megszólaltak a szakértők: kiderült, mire számíthatnak a tulajdonosok

A Velencei-tó drámai vízszintje miatt sokan már azt találgatják, vajon összeomolhat-e a környék ingatlanpiaca. Bár a tó állapota egyre aggasztóbb, a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők szerint a lakásárak egyelőre meglepően jól tartják magukat. Ugyanakkor figyelmeztetnek: ha a vízszint tartósan alacsony marad, annak előbb-utóbb az ingatlanok értékére és akár a banki hitelezésre is komoly hatása lehet.

A Velencei-tó évek óta küzd a csapadékhiánnyal és az egyre gyakoribb hőhullámokkal, 2026 nyarára pedig ismét kritikus vízállapot alakult ki. Egyes partszakaszokon a tó már…