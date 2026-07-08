Több, mint 10 százalékot spórol az állam az Otthon Starton a hozamcsökkenések miatt
Érdemben csökkentek az állampapírhozamok és a pénzpiaci hozamok az elmúlt időszakban. Ez pedig befolyásolja, mérsékli a támogatott kölcsönökre fizetendő kamattámogatást is. Ha a hozamok a mostani szinten stabilizálódnak, akkor éves szinten akár 90 milliárd forintot is spórolhat az állam. Az utóbbi időben érdemben csökkentek hazánkban az állampapírhozamok, a pénzpiaci hozamok és a bankközi kamatlábak. Például […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.