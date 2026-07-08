Több, mint 10 százalékot spórol az állam az Otthon Starton a hozamcsökkenések miatt

Érdemben csökkentek az állampapírhozamok és a pénzpiaci hozamok az elmúlt időszakban. Ez pedig befolyásolja, mérsékli a támogatott kölcsönökre fizetendő kamattámogatást is. Ha a hozamok a mostani szinten stabilizálódnak, akkor éves szinten akár 90 milliárd forintot is spórolhat az állam. Az utóbbi időben érdemben csökkentek hazánkban az állampapírhozamok, a pénzpiaci hozamok és a bankközi kamatlábak. Például […]