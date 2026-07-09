Kiürített MÁV-lakásokból lett illegális telep: már az utcára is félnek kimenni a rákosrendező környékén élők

A Rákosrendezőre tervezett, végül meghiúsult mini-Dubaj-beruházás után üresen maradt egykori MÁV-lakásokba tömegesen költöztek be önkényes lakásfoglalók. A környéken élők szerint a helyzet odáig fajult, hogy sokan már sötétedés után nem szívesen mennek ki az utcára, miközben az állam és a főváros egymásra mutogat a felelősség kérdésében – olvashatjuk a Pénzcentrum cikkében.

A kiürített lakások nem maradtak sokáig üresek

A XIII. kerület határán fekvő egykori MÁV-szolgálati lakásokat még két éve ürítették ki, mert a területet az akkor még tervezett mini-Dubaj beruházás…