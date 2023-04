A jelenlegi piaci helyzetben nem könnyű ingatlant eladni, különösen akkor, ha szimplán hozzá nem értésből adódóan teremtünk olyan helyzetet, ami még el is riasztja a vevőket. Nem is gondolnánk mennyi minden vethet gátat a sikeres ingatlanértékesítésnek – ezeket foglalták most össze a Balla Ingatlan szakértői. Az ingatlanértékesítés nem könnyű folyamat – különösen a jelenlegi visszafogott…

The post Nem is sejted, mi mindennel riaszthatod el a vevőket! appeared first on Otthontérkép Magazin.