Nem csak érzésre tetszhalott az ingatlanpiac, a számok is ezt mutatják
Az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban hallani az ingatlanpiacon dolgozóktól ugyanazt a mondatot: „nem köttetnek üzletek”. Az érdeklődés megvan, a hirdetések fenn vannak, a telefon is csörög, ám a végén mégsem lesz adásvétel.
Mi most nem a hangulatra, hanem a számokra voltunk kíváncsiak. Három évre visszamenőleg, negyedéves bontásban megnéztük, hogy az adott időszakban hirdetett lakások és házak mekkora része tűnt el három hónapon belül a piacról. Magyarul: a kínálat mekkora hányada „fordul meg” egy negyedév alatt.
Ehhez mi az Ingatlantájoló hirdetési
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.