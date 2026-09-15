2026. II. negyedévében megugrott a lakossági bankszámlák száma. Mi lehet a háttérben?
Az MNB statisztikái szerint 11 675 823 bankszámlát vezettek magyarok 2026. június végén, márciusban ez a szám még 9 645 823 volt. Ez a több, mint 21 százalékos emelkedés nem annak tudható be, hogy a magyarok hirtelen elkezdtek számlákat nyitni. A jelenség mögött sokkal inkább a Revolutnál lezajlott változások állnak. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 június végén […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.