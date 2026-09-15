2026. II. negyedévében megugrott a lakossági bankszámlák száma. Mi lehet a háttérben?

Az MNB statisztikái szerint 11 675 823 bankszámlát vezettek magyarok 2026. június végén, márciusban ez a szám még 9 645 823 volt. Ez a több, mint 21 százalékos emelkedés nem annak tudható be, hogy a magyarok hirtelen elkezdtek számlákat nyitni. A jelenség mögött sokkal inkább a Revolutnál lezajlott változások állnak. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 június végén […]