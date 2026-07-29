Három gyerek mellett hirtelen kevés lett a lakás: így segített a személyi kölcsön

Egy új élethelyzet könnyen felboríthatja azt, ami addig otthon még működött. Iskolakezdés, új baba, több gyerek egy szobában, home office vagy egy kinőtt gyerekszoba: sok családnál egyszer csak kiderül, hogy nem feltétlenül nagyobb lakás kell, hanem egy jobban használható otthon. De mi van akkor, ha az átalakítás nem várhat hónapokat, a megtakarítás pedig nem elég? […]