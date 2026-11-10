iPhone 17-et nyerhetsz, ha most hirdeted meg az ingatlanodat – mutatjuk, mit kell tenned!
Elég egy kiemelt ingatlanhirdetés, néhány perc regisztráció, és máris versenybe szállhatsz egy vadonatúj, 256 GB-os iPhone 17-ért! Az Otthontérkép Csoport november 30-ig tartó nyereményjátékában azok is indulhatnak, akiknek már van kiemelt hirdetésük, de az új hirdetők sem maradnak ki a lehetőségből. A nyertest 2027. január 15-én sorsolják ki.
Egy kiemelt hirdetés mellé most akár egy iPhone 17 is járhat
Ingatlant árulsz vagy adnál bérbe? Akkor érdemes most kihasználnod az Otthontérkép Csoport különleges akcióját: a 2026. november 1. és 30. között…
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