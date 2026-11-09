Ne maradj le a jó vételről! Így csaphatsz le elsőként az újonnan meghirdetett lakásokra és az árcsökkentésekre

Egy kedvező árú, jó adottságú ingatlan gyorsan felkeltheti a vásárlók érdeklődését, ezért nem mindegy, mikor szerzel tudomást róla. Ráadásul egy árcsökkentés olyan lakást is elérhetővé tehet, amely korábban kívül esett a költségkereteden. Az Ingatlantájoló Árfigyelője és az OtthonTérkép mobilalkalmazás segítségével automatikusan követheted a számodra fontos ajánlatokat, és push értesítést kaphatsz az új hirdetésekről, illetve az árváltozásokról.

Lakás vagy családi ház keresésekor sokan naponta többször is átnézik az ingatlanportálokat. Ez azonban időigényes elfoglaltság, és még a rendszeres böngészés sem garantálja, hogy…