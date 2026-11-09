Milliókkal lettek olcsóbbak ezek az ingatlanok: most érdemes lecsapni a kedvezőbb árú ajánlatokra
Több millió forinttal mérséklődött néhány izgalmas ingatlan ára: egy debreceni lakás, egy veszprémi otthon és két családi ház is kedvezőbb összegért keresi új tulajdonosát. Ha nem szeretnél lemaradni a hasonló árcsökkentésekről, töltsd le az OtthonTérkép mobilalkalmazást iOS-re vagy Androidra, és állítsd be az Árfigyelő szolgáltatást! Így azonnal értesülhetsz, ha a figyelt ingatlanok ára csökken, és időben lecsaphatsz a kedvezőbb ajánlatokra.
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