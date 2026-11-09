Az anyák sarkára lép az új költségvetés

A Tisza-kormány első költségvetése több ponton átírja az édesanyák adókedvezményeit. Megnéztük kik járnak rosszabbul és mennyivel, valamint azt, hogy mit tehetnek az adóteher csökkentése érdekében. Röviden ezek a legfontosabb változások az új költségvetés alapján: 40 év felett nincs új mentesség a kétgyermekeseknek. A korábban elfogadott szabályok szerint 2027-től a 40 és 50 év közötti kétgyermekes […]