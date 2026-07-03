Nagyot estek ezeknek az ingatlanoknak az árai – most érdemes lecsapni rájuk!

Akár milliókat is spórolhatnak azok, akik időben értesülnek az ingatlanok árváltozásairól. Az OtthonTérkép mobilalkalmazás, amely iOS-re és Androidra is letölthető és az Ingatlantájoló Árfigyelő szolgáltatása azonnal jelzi a felhasználóknak, ha a kiszemelt ingatlan ára csökken, így nem maradhatnak le a legjobb ajánlatokról. Összegyűjtöttünk négy olyan ingatlant, amelyek ára a közelmúltban jelentősen mérséklődött.

Különleges, belső kétszintes lakás Szombathely belvárosában

Szombathely belvárosában, a Gyöngyös-patak közelében kínálnak eladásra egy 75 négyzetméteres, igényesen felújított, belső kétszintes lakást, amelynek ára 58,9 millió forintról 54,9 millió…