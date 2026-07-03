Melyik megtakarítás illik az életedhez? 3 út, 3 megoldás

Amikor úgy döntesz, hogy elkezdesz félretenni a jövődre, és okosan ki akarod használni a vissza nem térítendő, évi 20%-os állami adójóváírást (amely akár évi 280 000 forintot is jelenthet), hamar szembesülsz az első nagy kérdéssel: melyik megtakarítást válasszam a három elérhető lehetőség közül? A válasz valójában sokkal egyszerűbb, mint gondolnád. Nem a bonyolult pénzügyi zsargont, […]