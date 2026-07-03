Az érdi ingatlanpiacon továbbra is jellemző a túlárazás, miközben a hirdetési árak egyre szélesebb sávban mozognak. A vevők továbbra is elsősorban a jó állapotú, azonnal költözhető ingatlanokat keresik, de olyan ársávban, amelyben gyakorlatilag nincs kínálat.

Az idei év eleje kivárással kezdődött az érdi ingatlanpiacon, ami egészen az országgyűlési választásokig tartott. Áprilist követően azonban már kismértékű élénkülést tapasztaltak a helyi ingatlanközvetítők, amit viszont a nyári szezon lassíthat le ismét – mondta Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője.

A hirdetési árak egyelőre nem csökkentek, továbbra is jellemző a túlárazás. Ennek kapcsán két példát is említett a szakértő: Érd központjában egy felújítandó, 83 négyzetméteres „Kádár-kockát” 960 ezer forintos négyzetméteráron hirdetnek, míg egy 2019-ben épült – tehát gyakorlatilag újszerű – 240 négyzetméteres családi házat 910 ezer forintos négyzetméteráron próbálnak eladni.

Hártó Regina véleménye szerint egy felújítandó, régi ház – még ha az alapterülete és így az eladási ára kisebb – 1 millió forint közeli négyzetméteráron egyértelműen túlárazottnak tekinthető.

Ennek kapcsán azt is megjegyezte, hogy a vevői érdeklődés jóval nagyobb a felújítást nem igénylő ingatlanok iránt. A vevők nagy része továbbra sem szívesen vág bele a rendkívül költséges felújítási folyamatba, ezért inkább a jobb állapotú, újszerű ingatlanokat keresik.

Ez persze nem jelenti azt, hogy komoly felújítást igénylő ingatlanokat ne lehetne eladni, azonban az árban ennek egyértelműen meg kell mutatkoznia. Így például egy felújítandó, 230 négyzetméteres családi házat nemrég 80 millió forintért értékesítettek, vagyis 350 ezer forintos négyzetméterár alatt, de adtak el 210 négyzetméteres – teljes mértékben felújítandó – ingatlant 78 millió forintért. Itt az árnál meghatározó volt nemcsak az, hogy az ingatlan komoly felújítást igényelt, hanem annak mérete is.

Az újépítésűeknél természetesen magasabb árakra lehet számítani – és alapvetően nincs is rájuk most kifejezetten nagy kereslet –, így egy nettó 130 négyzetméteres újépítésű ház eladási ára 155 millió forint, természetesen alku nélkül.

A szakértő megjegyezte, hogy mivel a kínálat nőtt, a vevők könnyebben tudnak válogatni, ami magával hozza a nagyobb alkukat is. A legtöbben a 60–70 milliós árkategóriát keresik, ezen az áron azonban gyakorlatilag nincs kínálat Érden, vagy ha találni is néha ilyen árú eladó ingatlant, akkor annak a felújítására legalább még 30 millió forintot rá kell költeni. Emiatt a vevők kénytelenek magasabb árkategóriákban nézelődni, a következő lélektani határ 100-110 millió forintnál húzódik.

Telkekre most nem kifejezetten nagy a kereslet, vagy ha valaki vásárolna, az is 20 millió forint alatti áron szeretne hozzájutni. Ekkora összegű ajánlatok azonban csak elvétve jelennek meg a kínálatban, és ezeknél komoly kompromisszumokat kell kötniük a vevőknek.

Ezzel szemben a kínálati oldalról akár 70–90 millió forintos telekárakkal is lehet találkozni. Ami viszont annyira magas összeg, hogy nem éri meg építkezni. A telekáraknál a piaci realitás a probléma- és kompromisszummentes belterületi építési telkek esetében 40–50 millió forint jelenleg. Ennél magasabb ár azért nem reális, mert így az újépítésű ház ára annyira magas lenne, amennyiért biztos, hogy nem találnának rá vevőt. Érden továbbra is építési korlátozás van érvényben, melynek értelmében csak családi házak építhetők, társasházak nem.

A vevői csoportok között a fiatal házasok a legaktívabbak, és mind az Otthon Startot, mind a CSOK Pluszt, mind pedig a Babavárót igyekeznek igénybe venni az ingatlanvásárláskor. Az elmúlt néhány hétben a szakértő megfigyelései szerint a korábbinál élénkebbé vált az érdeklődés az Otthon Start hitel iránt.

Ennek oka az a vevők körében terjedő szóbeszéd, hogy szeptembertől a kormány kivezeti ezt a támogatott hitelt. Habár ennek nincs ténybeli alapja, sokan igyekeznek még a nyári hónapokban kihasználni a nyitva álló lehetőséget. Ugyanakkor a nyári hónapok szezonális okok miatt várhatóan nem hoznak kiemelkedő forgalmat az érdi ingatlanpiacon, így egyre erősödő kínálati piaccal kell szembenézni – tette hozzá a szakértő.