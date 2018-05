Mostanában vennél lakást? Ezekről az újdonságokról ne maradj le

Rengeteg ingatlanoldalon böngészhetnek a magyar lakásvásárlók, mégis rendszeresen élnek át kudarcot, főleg a kamuhirdetések és az ingatlanosok trükkjei miatt. Nem véletlen, hogy az utóbbi időben a közösségi oldalakon is egyre nagyobb szerepet kap a lakás- és albérlet-közvetítés. Pedig jóval hatékonyabb és kényelmesebb megoldások is vannak, amelyekkel a kanapéról sem kell felállni ahhoz, hogy körbejárjuk a kiszemelt lakást, sőt, azt is ellenőrizhetjük, hogy mennyire tiszta a levegő a környéken.