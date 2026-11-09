Hasonló arányban laknak saját ingatlanban a gazdagok és a szegények, de van egy óriási különbség köztük

Első pillantásra meglepő eredményt hozott a KSH friss vizsgálata: a legszegényebb és a legjobban kereső magyarok között nincs akkora különbség a saját tulajdonú lakásban élők arányában, mint gondolnánk. Az otthonok állapota, mérete és felszereltsége azonban már egészen más képet mutat. A legalsó kereseti tized tagjai sokkal gyakrabban laknak régi, zsúfolt ingatlanokban, légkondicionáló pedig csak minden ötödik otthonban található. A legmagasabb keresetűek ezzel szemben jellemzően tágasabb, korszerűbb lakásokban élnek – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

Mit vizsgált a KSH?

A KSH kísérleti…