Psszt! Súgunk egy titkot: ezen az 5 dolgon múlhat egy ingatlaneladás sikere

Egy ingatlan értékesítése lehet gyors és eredményes, de akár hónapokig vagy szélsőséges esetben évekig is eltarthat. Sokszor ugyanarról a lakásról van szó, mégis óriási különbséget jelent, hogyan árazzuk be, milyen képekkel mutatjuk be, mennyire informatív a hirdetés, és teszünk-e azért, hogy minél több potenciális vevőhöz eljusson.

A sikeres értékesítésnek természetesen nincs egyetlen univerzális receptje, de van néhány olyan alapelv, amelyet érdemes követni. Mutatjuk az ingatlanértékesítés 5 legfontosabb szempontját, amelyek sokat számíthatnak abban, hogy mennyi idő alatt és milyen áron találunk…