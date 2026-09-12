Psszt! Súgunk egy titkot: ezen az 5 dolgon múlhat egy ingatlaneladás sikere
Egy ingatlan értékesítése lehet gyors és eredményes, de akár hónapokig vagy szélsőséges esetben évekig is eltarthat. Sokszor ugyanarról a lakásról van szó, mégis óriási különbséget jelent, hogyan árazzuk be, milyen képekkel mutatjuk be, mennyire informatív a hirdetés, és teszünk-e azért, hogy minél több potenciális vevőhöz eljusson.
A sikeres értékesítésnek természetesen nincs egyetlen univerzális receptje, de van néhány olyan alapelv, amelyet érdemes követni. Mutatjuk az ingatlanértékesítés 5 legfontosabb szempontját, amelyek sokat számíthatnak abban, hogy mennyi idő alatt és milyen áron találunk…Tovább a teljes cikkre
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