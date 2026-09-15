Megszületett a döntés: visszakapja a főváros, amit korábban elvettek tőle

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, felmerült a lehetősége annak, hogy újra a Fővárosi Önkormányzat kezelésébe kerülhetnek Budapest belvárosának kiemelt közterei, illetve a XXII. kerületben a Háros út menti, Duna-parti területek is. Most megszületett a döntés, amely lényegében egy korábbi átszervezést fordít vissza, amelyet a fővárossal való egyeztetés nélkül hajtottak végre. A változásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

A kormány döntése alapján ismét a fővároshoz kerülhetnek az V. kerület legfontosabb közterei, vagyis azok…