Megszületett a döntés: visszakapja a főváros, amit korábban elvettek tőle
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, felmerült a lehetősége annak, hogy újra a Fővárosi Önkormányzat kezelésébe kerülhetnek Budapest belvárosának kiemelt közterei, illetve a XXII. kerületben a Háros út menti, Duna-parti területek is. Most megszületett a döntés, amely lényegében egy korábbi átszervezést fordít vissza, amelyet a fővárossal való egyeztetés nélkül hajtottak végre. A változásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
A kormány döntése alapján ismét a fővároshoz kerülhetnek az V. kerület legfontosabb közterei, vagyis azok…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.