Fordulat a lakáspiacon: vidéken még kilőnek az árak, a budapesti belvárosban már csökkenés látszik

Látványosan kettészakadt a magyar lakáspiac a nyár végére. Miközben egyes vidéki térségekben és a panellakásoknál még 20 százalék feletti éves drágulást mérnek, Budapest legdrágább részein már elfogyott a korábbi lendület. A belvárosban az átlagos négyzetméterár 3 százalékkal csökkent egy év alatt, közben pedig egyre tovább tart eladni a lakásokat, és az alku szerepe is nőtt – derül ki a Duna House augusztusi lakáspiaci elemzéséből.

A lakáspiac augusztusban már mutatott némi élénkülést, de ebből egyelőre nem lett több adásvétel. A Duna…