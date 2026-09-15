Fordulat a lakáspiacon: vidéken még kilőnek az árak, a budapesti belvárosban már csökkenés látszik
Látványosan kettészakadt a magyar lakáspiac a nyár végére. Miközben egyes vidéki térségekben és a panellakásoknál még 20 százalék feletti éves drágulást mérnek, Budapest legdrágább részein már elfogyott a korábbi lendület. A belvárosban az átlagos négyzetméterár 3 százalékkal csökkent egy év alatt, közben pedig egyre tovább tart eladni a lakásokat, és az alku szerepe is nőtt – derül ki a Duna House augusztusi lakáspiaci elemzéséből.
A lakáspiac augusztusban már mutatott némi élénkülést, de ebből egyelőre nem lett több adásvétel. A Duna…Tovább a teljes cikkre
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