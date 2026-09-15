Hiába az uniós vám, taroltak a külföldi webshopok Magyarországon

Megállíthatatlannak tűnik a nemzetközi online webáruházak térnyerése Magyarországon az MNB ma reggeli számai szerint. A PwC adatai arra is rámutatnak, hogy a fogyasztók és a piac is gyorsan alkalmazkodott az új környezethez. Az ellátási láncok az európai raktárak felé terelődtek, miközben a Temu mellett újabb nemzetközi szereplők is egyre jelentősebb szeletet hasítanak ki a hazai […]