Megszólalt a kormány: százezrek vágtak bele a felújításba – itt tartanak most a lakossági programok

Kijöttek a friss számok, és elég beszédesek. A kormány szerint már legalább 105 ezer háztartás kapcsolódott be a jelenleg futó lakásfelújítási programokba, miközben egyes keretek már félig elfogytak, máshol pedig robbanásszerű bővülés jöhet 2026-ban. A részletekből az is kiderül, kik jártak eddig a legjobban, hol nőtt meg a támogatás összege, és mely programokra mozdult rá igazán a piac.

A friss összesítést a Nemzetgazdasági Minisztérium tette közzé. Eszerint a kormány által működtetett felújítási konstrukciók együttesen már több mint százezer családot értek…