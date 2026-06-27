Lesújtó adatok érkeztek: Magyarországon szálltak el az egyik legdurvábban a lakásépítési költségek Európában

Megdöbbentő mértékben drágult a lakásépítés Magyarországon az elmúlt évtizedben. Az Eurostat friss adatai szerint 2015 óta több mint 155 százalékkal emelkedtek az új lakóépületek kivitelezési költségei, amivel hazánkat csak Bulgária előzi meg az Európai Unió rangsorában – tájékoztatott a Portfolio.

Két és félszer annyiba kerül felépíteni egy lakást, mint tíz éve

Az Eurostat legfrissebb kimutatása az új lakóépületek építési termelőiár-indexét vizsgálta, vagyis azt, hogy a megrendelőknek mennyivel kerül többe egy lakóingatlan felépítése.

Az eredmények szerint az Európai Unióban átlagosan 48,2…