Millókat spórolhat 2026-ban a lakásvásárláson

Ma talán minden eddiginél nehezebb dolga van egy lakásvásárlónak az ingatlanpiac és a kamatkörnyezet folyamatos változása miatt. Az ingatlanárak továbbra is magasak, habár az infláció mérséklődésével a hitelkamatok is kedvezőbb irányt vettek. Amikor hosszú keresgélés után végre rátalálunk álmaink otthonára, hajlamosak vagyunk a finanszírozási kérdéseket a leggyorsabb, legkényelmesebb úton elintézni. Pedig milliókat dobhatunk ki az […]