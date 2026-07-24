Millókat spórolhat 2026-ban a lakásvásárláson
Ma talán minden eddiginél nehezebb dolga van egy lakásvásárlónak az ingatlanpiac és a kamatkörnyezet folyamatos változása miatt. Az ingatlanárak továbbra is magasak, habár az infláció mérséklődésével a hitelkamatok is kedvezőbb irányt vettek. Amikor hosszú keresgélés után végre rátalálunk álmaink otthonára, hajlamosak vagyunk a finanszírozási kérdéseket a leggyorsabb, legkényelmesebb úton elintézni. Pedig milliókat dobhatunk ki az […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.