Lakásdömping jöhet? Az Otthon Start felrázta az ingatlanpiacot és turbóra kapcsolta az építőipart
Ritkán látott hatással söpör végig az Otthon Start Program a magyar ingatlanpiacon. Amit sokan még hónapokkal ezelőtt is csak papíron létező támogatásnak hittek, ma már nagyon is kézzelfogható változásokat indított el: beruházások gyorsulnak fel, árak torpanhatnak meg, az építőipar pedig újra nagy volumenű megrendelésekhez jut. Az Economx szakmai támogatásával megrendezett Otthon Start Expo konferencián Lánszki Regő építészeti államtitkár világosan fogalmazott: az ingatlanfejlesztés gyorsítósávba került.
Albérlet vagy saját lakás? Magyarországon ez nem is kérdés
Miközben Nyugat-Európában a bérlakásrendszer tudatos lakáspolitikai eszköz,…
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.