Bírósági ítélet nélkül is utcára kerülhetnek magyar bérlők – 30 településen bukott ki a súlyos jogsértés
Akár úgy is elveszíthetik önkormányzati bérlakásukat egyes magyar családok, hogy előtte egyetlen bírósági tárgyalásra sem kerül sor. Az Utcajogász Egyesület országos vizsgálata szerint 22 vidéki városban és 8 budapesti kerületben még mindig olyan feltételeket szabnak a lakásbérléshez, amelyek jogszerűségét már évekkel ezelőtt megkérdőjelezték a bíróságok. A civil szervezet most országos fellépést sürget, mert a jelenlegi gyakorlat a legkiszolgáltatottabb bérlőket hozhatja lehetetlen helyzetbe.
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