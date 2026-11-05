Bírósági ítélet nélkül is utcára kerülhetnek magyar bérlők – 30 településen bukott ki a súlyos jogsértés

Akár úgy is elveszíthetik önkormányzati bérlakásukat egyes magyar családok, hogy előtte egyetlen bírósági tárgyalásra sem kerül sor. Az Utcajogász Egyesület országos vizsgálata szerint 22 vidéki városban és 8 budapesti kerületben még mindig olyan feltételeket szabnak a lakásbérléshez, amelyek jogszerűségét már évekkel ezelőtt megkérdőjelezték a bíróságok. A civil szervezet most országos fellépést sürget, mert a jelenlegi gyakorlat a legkiszolgáltatottabb bérlőket hozhatja lehetetlen helyzetbe.

A közjegyzői okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozat komoly eszközt ad az önkormányzatok kezébe – figyelmeztet közleményében az Utcajogász. Ennek…