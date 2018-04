Kiderült, hol a legjobb élni ma Magyarországon: itt a toplista

2017-hez képest nincs változás: továbbra is az I. és V. kerületetekben a legjobb lakni, de jó helyezést ért el a VI., VII., IX, valamint a II. és XII., is a fővárosban. A vidéki nagyvárosoknál 2018-ban is Egerben, Veszprémben és Tatán a legkellemesebb lakni.