Kiadták a figyelmeztetést: heves zivatarok jöhetnek pénteken és szombaton

A hétvégén is folytatódik a nyárisan meleg idő, többfelé 30 fok körüli maximumokkal. Sok lesz a napsütés, de elszórtan záporokra, zivatarokra is készülni kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Péntekre és szombatra viszont heves zivatarok miatt első fokú figyelmeztetést is kiadtak az ország déli, dél-nyugati részére. Mutatjuk térképen, hol kell aggódni.