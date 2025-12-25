Karácsony Budapesten: ezekben az Otthon Starttal is megvásárolható otthonokban mi is szívesen ünnepelnénk
Egy meghitt nappali, fényekkel feldíszített erkély, csendes utcák vagy épp pezsgő belvárosi környezet – a karácsony hangulata sokféleképpen lehet tökéletes. Különösen akkor, ha mindez Budapesten, ráadásul Otthon Starttal is megvásárolható ingatlanokban valósulhat meg. Összegyűjtöttünk hét olyan fővárosi lakást és házat, amelyek nemcsak elhelyezkedésük, hanem állapotuk és adottságaik miatt is ideálisak lennének az ünnepekre – és hosszú távon is.
Pesterzsébet központja – többgenerációs családi ház hatalmas terasszal
A XX. kerület csendes, mégis kiváló infrastruktúrájú részén található ez a nettó 155 m²-es,…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Újabb babaáruházlánccal erősített a Mészáros Csoport
Mészáros Lőrinc is megszólalt az üzletről.