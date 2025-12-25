Eldőlt Salgótarján sorsa – így formálhatja át a városközpontot a nyertes zöld terv
Új fejezet kezdődhet Salgótarján életében. Megszületett a döntés a városközpont megújítását célzó ötletpályázaton, és a nyertes koncepció nem látványos építészeti trükkökkel, hanem élhető, zöld és emberléptékű megoldásokkal rajzolja újra a város szívét. A „Salgótarján Városközpont Rehabilitáció” pályázatot a SAGRA Építész Kft. terve nyerte el – olvshatjuk a Magyar Építők cikkében.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium által kiírt pályázat célja az volt, hogy Salgótarján 20. századi modernista örökségére építve olyan városközponti vízió szülessen, amely egyszerre fenntartható, működőképes és élhető. Az eredményhirdetésre…Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Újabb babaáruházlánccal erősített a Mészáros Csoport
Mészáros Lőrinc is megszólalt az üzletről.