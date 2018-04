Kamu a hivatalos adat? “Kevesebbet lopnak itthon, mint Ausztriában”

Érdekes ábrát készítettünk az Eurostat adatsoraiból. Ebből az derül ki, hogy Magyarországon kevesebb lopás történik, mint Németországban és Ausztriában, ha 100 ezer főre vetítjük az adatokat. Ez már önmagában is furcsa, de ennél még gyanúsabb, hogy Szlovákiában és Horvátoszágban meg még Magyarországnál is jobb a helyzet. Az adatok mögé néztünk, egy rendőr őrnagy tudományos munkájának segítségével pedig találtunk is erre a helyzetre egy elég logikus magyarázatot.