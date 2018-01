Jönnek a gigabírságok: ráfázhat, akinek családi háza, lakása van

Ha sokára is, de a hideg mellett végül a hóesés is beköszöntött az országban. Az időjárás pedig egyáltalán nem kímélte a lakosságot és rögtön a legrosszabb, fagyott eső, ónos eső párosítással kezdődött a mai nap. Ez pedig azt is jelenti, hogy a lakás-, és családi ház tulajoknak fel kell készülniük, ugyanis a jegessé és havassá vált járdák csúszásmentesítéséről bizony nekik kell gondoskodniuk.