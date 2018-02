Jönnek a gigabírságok február végén: ezt sok magyar lakástulaj benézi

Fogcsikorgató hideg elé néz február végén Magyarország. Egyes előrejelzések szerint akár -15 foknál hidegebb éjszakai minimumok is előfordulhatnak, a jelentős havazásról nem is beszélve. A zord téli körülmények elleni védekezés azonban komoly bírságokba torkollhat. Nem mindegy ugyanis, hogy a lakosság, mivel fűti házaiban például a kályhákat vagy milyen megoldással tesz eleget az otthona körüli csúszásmentesítési kötelezettségnek. Elöljáróban annyit, hogy ha mindkét esetben hibázik valaki, akár 350 ezer forintos büntetést is kiszabhatnak rá a hatóságok.