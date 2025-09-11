Ismét nagyszerű, kedvező árú ingatlanokat hozunk a Balatononról és szerte az országból!
Az Ingatlantájoló Árfigyelő szolgáltatásának köszönhetően naponta értesülhetsz arról, ha egy, az általad beállított keresési feltételeknek megfelelő ingatlan árát csökkentették. Ehhez nem kell mást tenned, mint beállítani a Hirdetésfigyelő szolgáltatást, így naponta, e-mailben érkeznek a legjobb ajánlatok. Mai válogatásunkban is nagyszerű ajánlatokat hozunk. Töltsd le az OtthonTérkép applikációt is iOS-re vagy Androidra és azonnali push üzenetben értesülhetsz arról, ha valamelyik számodra releváns ingatlan árát csökkentették.
Elit lakóparkban, rengeteg extrával, Debrecenben
5 millió forinttal csökkentették ennek az energiatakarékos, okosháznak az árát, amely…
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.