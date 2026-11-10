Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel

Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat mindenhol ugyanaz, 3% új és 5% használt lakásra. A különbséget a díjkedvezmények, az építési hitelcél és az előtörlesztési feltételek adják. A Wekerle Plusz lakásszerzési kölcsön […]