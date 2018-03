Hitelre vennél új lakást? – Milliókat bukhatsz egyetlen figyelmetlenség miatt

Az új lakás vásárlásnál számos dologra kell figyelni, az egyik legfontosabb – a korábban már többször tárgyalt minőség mellett – ahhoz kapcsolódik, hogy mikor és miből finanszírozzuk az otthon megvételét. A fizetés ugyanis történhet szakaszosan és egy viszonylag kisebb összegű előleget követően a használatba vételi engedély megszerzése után is. Bonyolítja azonban a helyzetet, ha a lakás megvásárlásához hitelre is szükség van. Ebben az esetben ugyanis még körültekintőbben kell eljárni, mivel milliókat is bukhatunk, ha mégsem úgy, vagy akkor kapjuk meg a kívánt összeget, amikor azt szeretnénk.