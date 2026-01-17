Hirdetést feladni bárki tud, eladni viszont csak kevesen – Te ne tartozz azok közé, akik csak hirdetnek!

Az ingatlaneladás sokak fejében még mindig egy egyszerű lépésből áll: feltöltjük a hirdetést néhány portálra, majd várunk. Csakhogy a „fent van a hirdetés” és az „eladtuk az ingatlant” között ma már óriási a különbség. A piac telített, a vevők válogatnak, az információ pedig mindenki számára elérhető. Ebben a környezetben az eladás nem szerencse kérdése, hanem tudatos stratégia eredménye.

A sikeres értékesítés mögött mindig több tényező áll: pontos célzás, reális árképzés, vizuálisan erős megjelenés és olyan felület, ahol a hirdetés nem…