Lakbérplafont vezetne be a Nobel-díjas közgazdász: így fékezné meg a lakhatási válságot Európában
Egyre súlyosabb lakhatási problémákkal küzdenek az európai nagyvárosok, a fiatalok számára pedig sok helyen már a bérleti díjak megfizetése is komoly terhet jelent. Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász szerint a lakáskínálat bővítése jelentené a valódi kiutat, erre azonban éveket kellene várni. Addig átmeneti lakbérkorlátozással lehetne enyhíteni a helyzeten. Az Euronewsnak adott interjújában emellett a francia államadósság veszélyeire és az európai ipar védelmének szükségességére is figyelmeztetett – derül ki a Portfolio cikkéből.
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