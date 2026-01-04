Három városban indulhatnak el új tudományos és innovációs parkok fejlesztései

Újabb lépést tehet a hazai tudásalapú gazdaság megerősítése felé a Óbudai Egyetem, miután elindult három tudományos és technológiai park megvalósításának előkészítése. A fejlesztések célja nem pusztán modern épületek létrehozása, hanem olyan rugalmas, hosszú távon is fenntartható környezet kialakítása, amely képes reagálni a jövő technológiai és piaci kihívásaira – olvashatjuk a Magyar Építők oldalán.

A projektek előkészítését a Science Pillar Nonprofit Kft. feltételes közbeszerzési eljárás keretében indította el, három helyszínen: Kaposvár, Székesfehérvár és Zsámbék térségében.

A beruházások teljes körű generálkivitelezést foglalnak…